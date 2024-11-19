Тирасполь и Кишинев могут подписать декларацию о мирном урегулировании

«Мы провели интересную дискуссию, молдавская сторона высказала свои аргументы, и я так понял, что есть пространство для определённого движения вперёд… Если Кишинёв будет готов пойти на компромиссные решения, есть надежда на то, что документ может быть принят. Пока это крайне осторожный оптимизм», — сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате «1+1».