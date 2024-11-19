Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области собираются выбрать нового атамана

Как обратил внимание «СуперОмск», в понедельник, 18 ноября 2024 года, анонсированы выборы нового атамана (фактически — главы) Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского района Омской области. Конкурсная процедура назначена на 25 декабря 2024 года.

С начала 2020 года атаманом поселения, в которое входят 6 населенных пунктов с численностью населения свыше 2,3 тысячи человек является Василий Бондарь. Именно его именем подписано Решение Совета (казачьего круга) Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального района Омской области от 11 ноября 2024 года «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы (Атамана) Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального района Омской области». На текущий момент не известно, будет ли 37-летний уроженец Павлоградского района, который до избрания на руководящую должность трудился учителем физической культуры в одной из местных школ, в числе кандидатов.

Отметим, с начала 2024 года в Омской области уже выбирали новых атаманов казачьих объединений. Так, в июле 2024 года атаманом Омского отдельского казачьего общества объявлен Алексей Ромахин.