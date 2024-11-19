В Омской области собираются выбрать нового атамана

С начала 2020 года атаманом поселения, в которое входят 6 населенных пунктов с численностью населения свыше 2,3 тысячи человек является Василий Бондарь. Именно его именем подписано Решение Совета (казачьего круга) Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального района Омской области от 11 ноября 2024 года «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы (Атамана) Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального района Омской области». На текущий момент не известно, будет ли 37-летний уроженец Павлоградского района, который до избрания на руководящую должность трудился учителем физической культуры в одной из местных школ, в числе кандидатов.