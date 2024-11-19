В Приднестровье заявили о давлении молдавских силовиков на граждан

«Есть в Молдове законодательные новые дополнительные ограничения, есть новые составы преступления по госизмене и так далее. У нас появились факты, когда в отношении граждан Приднестровья, в том числе и представителей органов власти, есть попытки, скажем так, какого-то давления со стороны силовых органов Молдовы», — сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном.