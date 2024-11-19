Радий Хабиров рассказал о расширении проходяших в Башкирии федеральных трасс

Об этом он заявил в ходе пресс-подхода корреспонденту агентства «Башинформ». По словам Главы региона, на форуме удалось договориться о продолжении ряда проектов, которые сейчас реализуются в республике, а также начале новых. Речь шла о развитии трех основных направлений транспортной инфраструктуры — автодорог, речных перевозок и авиасообщения.
"Наша основная работа — это магистральные автодороги, — заявил Радий Хабиров. — Мы уже не первый год занимаемся нашими федеральными трассами, и это дает результаты.
На федеральной трассе М-7 у нас есть три участка с двухполосным движением, которые не справляются с современным трафиком автомобилей. Можно считать, что по ним решение есть. В перспективе четырех-пяти лет трасса М-7 от границы республики до Уфы будет иметь четыре полосы. Это первое.
Второй момент, все вы знаете, что очень сложно, особенно в зимнее время, ехать из Уфы в сторону Челябинска по федеральной трассе М-5. В этом направлении идет очень большой грузопоток с западных регионов в восточном направлении. Здесь есть пять узких участков, и это гораздо больший объем работ. Могу сказать, что через два-три года будет открыто финансирование для начала проектирования по решению данной проблемы.
На идущей от Уфы в сторону Оренбурга дороге федерального значения Р-240 уже в следующем году начнется расширение участка от Стерлитамака до Зиргана, считаю, что это хороший результат.
Мы также обсудили ситуацию с дорожным фондом республики. В следующем году он немножко вырастет. Эти деньги пойдут на содержание и развитие нашей региональной дорожной сети".
В рамках форума успехов удалось достичь и в обсуждении вопросов развития авиасообщения и речных перевозок. По словам Главы республики, в рамках встречи с представителями авиакомпании «Азимут» обсудили работу над запуском авиарейсов из Уфы в Китай и Горно-Алтайск, который становится все более популярным среди туристов. С компанией «ВодоходЪ» был рассмотрен вопрос организации речных прогулочных перевозок. Как отметил Радий Хабиров, компания может зайти в республику уже в 2026 году с флотом современных прогулочных катеров.