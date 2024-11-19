Радий Хабиров рассказал о расширении проходяших в Башкирии федеральных трасс

Второй момент, все вы знаете, что очень сложно, особенно в зимнее время, ехать из Уфы в сторону Челябинска по федеральной трассе М-5. В этом направлении идет очень большой грузопоток с западных регионов в восточном направлении. Здесь есть пять узких участков, и это гораздо больший объем работ. Могу сказать, что через два-три года будет открыто финансирование для начала проектирования по решению данной проблемы.