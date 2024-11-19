Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS

«Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю. То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают — до 300 километров — будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала эти ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров», — сказал Лавров журналистам.