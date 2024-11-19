Трентон
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя — РИА Новости. Использование ракет ATACMS по территории Брянской области — это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: ТАСС

«Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву. Я не знаю. То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают — до 300 километров — будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала эти ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров», — сказал Лавров журналистам.

«Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже (глава дипломатии ЕС Жозеп — ред.) Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы дескать обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение. Я не буду на эту тему гадать», — добавил глава МИД РФ.

Лавров Сергей