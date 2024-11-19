Губернатор Махонин встретился еще с одним своим предшественником

Как пояснили в администрации губернатора, подписанное соглашение между действующим и бывшим главами Прикамья позволит региону включиться в пилотный проект Ространснадзора: речь идет об активном внедрении умных транспортных систем в контрольную деятельность. По словам Дмитрия Махонина, прежде всего, это направлено на повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае. Также новые технологии помогут эффективнее отслеживать передвижение большегрузов, которые нарушают весогабаритные требования.
Напомним, Виктор Басаргин руководил Пермским краем в 2012—2017 годы.
На прошлой неделе Дмитрий Махонин также в столице встречался с главой Минэка РФ Максимом Решетниковым, который был губернатором Прикамья с 2017 по 2020 годы.