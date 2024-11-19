Губернатор Махонин встретился еще с одним своим предшественником

ПЕРМЬ, 19 ноября, ФедералПресс. Дмитрий Махонин впервые будучи губернатором Прикамья встретился с экс-главой региона Виктором Басаргиным, который сейчас руководит Ространснадзором. Они подписали соглашение о сотрудничестве между федеральной службой и краевым правительством на «Транспортной неделе», проходящей в Москве. Примечательно, что это уже вторая встреча для Махонина со своими предшественниками за последние дни.