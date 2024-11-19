ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

В Минобороны подтвердили, что ВСУ впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один. На месте, куда упали части ракеты, произошел пожар, но его оперативно потушили. Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о первом использовании ATACMS по целям вглубь России, но украинские СМИ сообщили об ударе баллистическими ракетами по военному объекту, расположенному в 130 км от границы.