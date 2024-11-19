Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

Ранее в ходе совместного фотографирования на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии Лавров и Макрон пожали друг другу руки. При этом на кадрах, опубликованных агентством Франс Пресс, видно, что именно президент Франции, широко улыбаясь, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. Министр ответил на жест, они обменялись несколькими фразами.
«В принципе, если люди знакомы, если между ними и странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, что это абсолютно нормально — поздороваться друг с другом. Я считаю, ненормально, когда европейские многие лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах, на фотографировании», — сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции.
Саммит «Большой двадцатки» проходит в Рио-де-Жанейро