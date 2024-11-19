Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

«В принципе, если люди знакомы, если между ними и странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, что это абсолютно нормально — поздороваться друг с другом. Я считаю, ненормально, когда европейские многие лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах, на фотографировании», — сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции.