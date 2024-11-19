TNI: морские действия Китая в Южной Америке — тревожный сигнал для руководства США

В прошлый четверг председатель КНР Си Цзиньпин начал свой недельный дипломатический тур по Южной Америке с Перу и завершил его посещением Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в саммите «Большой двадцатки». В его маршруте есть мэхэнские нотки: в Перу Си присоединился к президенту Дине Болуарте на виртуальной церемонии открытия нового перуанского морского порта Чанкай, расположенного примерно в 77 километрах к северу от Лимы.
Деньги потрачены не зря, говорится в статье TNI.
Как правило, военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая доминируют в разговорах о морских походах Китая. Это и понятно. В военно-морском флоте есть неуловимая привлекательность: огромный авианосец или эсминец с управляемыми ракетами создают драматизм, которого просто нет у грузового судна, перевозящего сырье или готовую продукцию через океан.
На самом деле Мэхэн считал, что стремление общества к торговле является главным показателем его возможностей осваивать моря. Торговля обогащает нацию, предоставляя правительству, ориентированному на море, средства для финансирования военно-морского флота — защитника торговли.
Они используют внутренний промышленный потенциал для производства и продажи товаров на экспорт. Они строят флотилии торговых судов для перевозки этих товаров и военные корабли для охраны торговых судов. И они ищут коммерческий, дипломатический и военный доступ к иностранным портам, соединяя отечественную промышленность с иностранными клиентами.
Мэхэн высоко бы оценил такое морское предпринимательство.
Попытается ли флот НОАК разместить военные корабли в Чанкае? Сомнительно, хотя перспектива враждебного военно-морского бастиона Китая в Южной Америке заслуживает внимания США.
Профессор Йельского университета Николас Спайкмен во время Второй мировой войны призывал американцев не считать, что Латинская Америка является их «естественным заповедником» только потому, что США являются ведущей экономической и военной державой Западного полушария.
Лидеры США не обладают особым влиянием в Латинской Америке к югу от континентального выступа, где Бразилия вдается в Южную Атлантику. Сейчас, как и во времена Спайкмена, внерегиональные соперники могут обхаживать южноамериканцев в своих коммерческих, дипломатических и военных целях. США должны стремиться к установлению прочных отношений со своими южными соседями.
Физическая близость и политическое внимание важны сейчас, как никогда. Пренебрежение со стороны США обеспечивает Китаю преимущество. Пекин, финансируя проекты, способствующие экономическому развитию стран — получателей помощи, приобретает дипломатический рычаг воздействия на правительства Латинской Америки. Лидеры КПК могут пригрозить, что не будут выделять средства на развитие инфраструктуры или свернут уже существующие проекты, если правительство какой-нибудь латиноамериканской страны начнет проводить политику, вызывающую их недовольство. И это разумная стратегия со стороны Пекина.
Остается надеяться, что новая администрация Белого дома и конгресс будут помнить о подобных проблемах в Западном полушарии. Латинская Америка заслуживает внимания сама по себе, но она также представляет собой южный вектор в стратегическом соперничестве США с Китаем. Это уже не просто конкуренция Востока и Запада через Тихий океан. Все это непосредственно касается США. Американские чиновники должны научиться мыслить «как вертикально, так и горизонтально».