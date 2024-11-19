TNI: морские действия Китая в Южной Америке — тревожный сигнал для руководства США

Китай по-прежнему следует идеям Альфреда Тайера Мэхэна, американского историка и военно-морского теоретика конца XIX века. Они нашли признание в коммунистическом Китае, который в поисках экономического процветания и военного влияния ориентируется на море. Что в связи с этим следует учитывать США, размышляет Джеймс Холмс в статье для The National Interest.

Источник: РИА "Новости"

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В прошлый четверг председатель КНР Си Цзиньпин начал свой недельный дипломатический тур по Южной Америке с Перу и завершил его посещением Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в саммите «Большой двадцатки». В его маршруте есть мэхэнские нотки: в Перу Си присоединился к президенту Дине Болуарте на виртуальной церемонии открытия нового перуанского морского порта Чанкай, расположенного примерно в 77 километрах к северу от Лимы.

Пекин вложил в этот проект 1,3 млрд долларов и получил надежную гавань для китайской морской мощи по эту сторону Тихого океана.

Деньги потрачены не зря, говорится в статье TNI.

Как правило, военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая доминируют в разговорах о морских походах Китая. Это и понятно. В военно-морском флоте есть неуловимая привлекательность: огромный авианосец или эсминец с управляемыми ракетами создают драматизм, которого просто нет у грузового судна, перевозящего сырье или готовую продукцию через океан.

Дело в том, что скромное торговое судно, как утверждал в свое время Мэхэн, является такой же важной частью морской мощи Китая, как и военный корабль, а может быть, и более важной.

На самом деле Мэхэн считал, что стремление общества к торговле является главным показателем его возможностей осваивать моря. Торговля обогащает нацию, предоставляя правительству, ориентированному на море, средства для финансирования военно-морского флота — защитника торговли.

Морские державы создают то, что Мэхэн назвал «цепью морской мощи».

Они используют внутренний промышленный потенциал для производства и продажи товаров на экспорт. Они строят флотилии торговых судов для перевозки этих товаров и военные корабли для охраны торговых судов. И они ищут коммерческий, дипломатический и военный доступ к иностранным портам, соединяя отечественную промышленность с иностранными клиентами.

Си Цзиньпин только что создал еще одно звено в цепи морской мощи Китая в прибрежном районе Перу.

Мэхэн высоко бы оценил такое морское предпринимательство.

Попытается ли флот НОАК разместить военные корабли в Чанкае? Сомнительно, хотя перспектива враждебного военно-морского бастиона Китая в Южной Америке заслуживает внимания США.

Профессор Йельского университета Николас Спайкмен во время Второй мировой войны призывал американцев не считать, что Латинская Америка является их «естественным заповедником» только потому, что США являются ведущей экономической и военной державой Западного полушария.

Влияние США уменьшается по мере удаленности, и страны «новой оси зла» могут нанести вред США непосредственно по соседству с ними.

Лидеры США не обладают особым влиянием в Латинской Америке к югу от континентального выступа, где Бразилия вдается в Южную Атлантику. Сейчас, как и во времена Спайкмена, внерегиональные соперники могут обхаживать южноамериканцев в своих коммерческих, дипломатических и военных целях. США должны стремиться к установлению прочных отношений со своими южными соседями.

Пренебрегая Южной Америкой, они освобождают Китаю пространство для маневра на американском континенте.

Физическая близость и политическое внимание важны сейчас, как никогда. Пренебрежение со стороны США обеспечивает Китаю преимущество. Пекин, финансируя проекты, способствующие экономическому развитию стран — получателей помощи, приобретает дипломатический рычаг воздействия на правительства Латинской Америки. Лидеры КПК могут пригрозить, что не будут выделять средства на развитие инфраструктуры или свернут уже существующие проекты, если правительство какой-нибудь латиноамериканской страны начнет проводить политику, вызывающую их недовольство. И это разумная стратегия со стороны Пекина.