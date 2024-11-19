С кем еще встретился президент Казахстана в Сербии

Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с «зелеными» технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также дни Сербии в Казахстане и дни Казахстана в Сербии.