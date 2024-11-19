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И. о. президента Абхазии приступил к исполнению полномочий

СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба приступил к работе, сообщила пресс-служба главы республики.

Источник: Sputnik / Томас Тхайцук

«Я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазии. Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазии для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства», — говорится в заявлении.

Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.

Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

Минувшей ночью представители власти и оппозиции договорились об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов.