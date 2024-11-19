Зеленский обиделся на НАТО за отказ вступить в альянс

Ранее Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом.
«Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение — это политический шаг… Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают… наш коллективный образ жизни в Европе… Только так народам не отказывают. Именно так», — сказал Зеленский, выступая в Верховной раде.
Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь «дефицит политической воли», причем не украинской, и пообещал убедить партнеров «стать смелыми» и принять Киев.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый «план победы» Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана «зависит от партнеров». Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.