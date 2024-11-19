Зеленский обиделся на НАТО за отказ вступить в альянс

«Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение — это политический шаг… Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают… наш коллективный образ жизни в Европе… Только так народам не отказывают. Именно так», — сказал Зеленский, выступая в Верховной раде.