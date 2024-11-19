СМИ: граждан Швеции, Норвегии и Финляндии призвали готовиться к войне

Швеция и Финляндия, долгое время остававшиеся нейтральными странами, недавно отказались от многолетней политики военного неприсоединения. Став членами НАТО (Швеция вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года, а Финляндия — 4 апреля 2023 года. — Прим. ред.), они усиливают меры обороны на фоне растущей региональной напряженности.
Швеция выступила с суровым посланием к своим гражданам: готовьтесь к худшему. В понедельник шведское правительство начало распространять пять миллионов брошюр, призывающих жителей готовиться к возможной войне. А соседняя Финляндия запустила новый веб-сайт, чтобы подготовить своих граждан к кризисам, пишет Business Today.
«Ситуация в области безопасности серьезная, и нам необходимо укреплять устойчивость, чтобы противостоять различным кризисам и, в конечном итоге, войне», — сказал Микаэль Фризелл, директор Агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции (MSB), которое отвечает за распространение брошюр.
Последняя версия была обновлена в 2018 году. В 32-страничной брошюре описываются потенциальные угрозы, с которыми сталкивается Швеция, — от военных конфликтов до стихийных бедствий, кибератак и терроризма, — а также даются практические советы, например, как запасаться непортящимися продуктами и хранить воду.
Как отмечает британское издание Express, в новой брошюре выделен один отрывок: «Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Вся информация о том, что сопротивление должно прекратиться, является ложной».
В течение следующих двух недель Швеция распространит 5,2 млн экземпляров брошюры, дополненной простыми иллюстрациями. Чтобы охватить как можно больше жителей, руководство доступно в печатном виде на шведском и английском языках, а также в цифровых версиях на нескольких языках, включая арабский, фарси и украинский.
Финляндия, которая имеет границу с Россией протяженностью более 1300 километров, запустила онлайн-платформу, посвященную готовности к различным кризисам. В стране также подготовили цифровую брошюру, в которой гражданам даются советы о том, как выжить во время войны. Причем в электронном документе утверждается, что государство «хорошо подготовлено к самообороне». Этот документ не был выпущен массово, как в Швеции. В Хельсинки считают, что печать и распространение брошюры «обойдутся в миллионы», а обновлять и распространять цифровую версию гораздо проще.
Норвегия, ставшая членом НАТО в 1949 году, тоже выпустила буклет о чрезвычайных ситуациях под названием «Как вы можете внести свой вклад в готовность Норвегии к чрезвычайным ситуациям». В нем даются советы, как гражданам подготовиться к тому, чтобы прожить неделю в условиях самообеспечения, чтобы повысить общую обороноспособность страны.