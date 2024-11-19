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СМИ: граждан Швеции, Норвегии и Финляндии призвали готовиться к войне

На фоне эскалации конфликта в Восточной Европе три северных государства в понедельник дали своим гражданам новые рекомендации на случай войны или крупного кризиса, пишут Business Today и Express.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Швеция и Финляндия, долгое время остававшиеся нейтральными странами, недавно отказались от многолетней политики военного неприсоединения. Став членами НАТО (Швеция вступила в Североатлантический альянс 7 марта 2024 года, а Финляндия — 4 апреля 2023 года. — Прим. ред.), они усиливают меры обороны на фоне растущей региональной напряженности.

Швеция выступила с суровым посланием к своим гражданам: готовьтесь к худшему. В понедельник шведское правительство начало распространять пять миллионов брошюр, призывающих жителей готовиться к возможной войне. А соседняя Финляндия запустила новый веб-сайт, чтобы подготовить своих граждан к кризисам, пишет Business Today.

«Ситуация в области безопасности серьезная, и нам необходимо укреплять устойчивость, чтобы противостоять различным кризисам и, в конечном итоге, войне», — сказал Микаэль Фризелл, директор Агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции (MSB), которое отвечает за распространение брошюр.

Брошюра под названием «Если наступит кризис или война» представляет собой обновленную версию документа, который со времен Второй мировой войны издавался всего пять раз.

Последняя версия была обновлена ​​в 2018 году. В 32-страничной брошюре описываются потенциальные угрозы, с которыми сталкивается Швеция, — от военных конфликтов до стихийных бедствий, кибератак и терроризма, — а также даются практические советы, например, как запасаться непортящимися продуктами и хранить воду.

В ней учтены новые опасности, связанные с российско-украинским конфликтом.

Как отмечает британское издание Express, в новой брошюре выделен один отрывок: «Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Вся информация о том, что сопротивление должно прекратиться, является ложной».

В течение следующих двух недель Швеция распространит 5,2 млн экземпляров брошюры, дополненной простыми иллюстрациями. Чтобы охватить как можно больше жителей, руководство доступно в печатном виде на шведском и английском языках, а также в цифровых версиях на нескольких языках, включая арабский, фарси и украинский.

Финляндия, которая имеет границу с Россией протяженностью более 1300 километров, запустила онлайн-платформу, посвященную готовности к различным кризисам. В стране также подготовили цифровую брошюру, в которой гражданам даются советы о том, как выжить во время войны. Причем в электронном документе утверждается, что государство «хорошо подготовлено к самообороне». Этот документ не был выпущен массово, как в Швеции. В Хельсинки считают, что печать и распространение брошюры «обойдутся в миллионы», а обновлять и распространять цифровую версию гораздо проще.

Норвегия, ставшая членом НАТО в 1949 году, тоже выпустила буклет о чрезвычайных ситуациях под названием «Как вы можете внести свой вклад в готовность Норвегии к чрезвычайным ситуациям». В нем даются советы, как гражданам подготовиться к тому, чтобы прожить неделю в условиях самообеспечения, чтобы повысить общую обороноспособность страны.