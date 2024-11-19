СМИ: граждан Швеции, Норвегии и Финляндии призвали готовиться к войне

Финляндия, которая имеет границу с Россией протяженностью более 1300 километров, запустила онлайн-платформу, посвященную готовности к различным кризисам. В стране также подготовили цифровую брошюру, в которой гражданам даются советы о том, как выжить во время войны. Причем в электронном документе утверждается, что государство «хорошо подготовлено к самообороне». Этот документ не был выпущен массово, как в Швеции. В Хельсинки считают, что печать и распространение брошюры «обойдутся в миллионы», а обновлять и распространять цифровую версию гораздо проще.