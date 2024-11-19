Зеленский заявил о намерении использовать дальнобойные ATACMS по России

«Простите без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный “Нептун” и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать», — сказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для удара по РФ.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ этой ночью ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, 5 из них сбиты комплексами «Панцирь» и С-400, еще 1 повреждена. Ракеты упали на техническую территорию военного объекта, возник пожар, он ликвидирован, «жертв и разрушений нет», отметили в министерстве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20), комментируя произошедшее заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области ракетами ATACMS служат сигналом, что Запад хочет эскалации. Такие удары были бы невозможны без участия американцев, отметил он.