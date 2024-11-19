Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму

«Недавно ко мне на прием пришли четыре человека — родственники граждан Германии и Италии, которые спрашивали, как им оформить документы на гражданство, переехать в Крым и устроиться на работу».
Кроме того, по ее словам, неофициально, через социальные сети, в комитет обращаются украинцы, которые в свое время выехали в Европу, а теперь понимают, что «там ловить нечего и лучше переезжать в Россию, где максимальная поддержка».
«За последние полгода на меня вышли около десяти человек с такими вопросами — как перебраться из ЕС в Россию, а дальше — в Крым, и как здесь обустроиться», — уточнила Гридчина.
Также недавно в Крым на ПМЖ переехали двое граждан Латинской Америки, теперь они преподают испанский и английский языки, добавила она.
«Санкции и какие-то угрозы ни в коем случае никак не влияют на желание людей переехать в Россию. Особенно тех людей, которые любят русскую культуру и русский язык», — сказала она.
По мнению Гридчиной, интерес к Крыму и желание переехать жить на полуостров будет только нарастать, потому что политика против всего русского, которая ведется на Западе, не устраивает многих людей разных национальностей, которые разделяют русские взгляды.
Ранее о том, что все больше граждан Германии переезжают жить в Россию, и в частности в Крым, в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе, рассказал председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, советник председателя Государственного Совета Юрий Гемпель.
Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.