Лавров заявил о вовлечении Франции в конфликт на Украине

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя помощь Киеву, сообщил, что обученные французами 2,3 тысячи украинских боевиков через несколько дней вернутся на Украину для участия в боевых действиях.
«Макрон, действительно, и словесно, и на практике — один из наиболее ярых сторонников “войны до победы” над Россией, до “стратегического поражения” России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть, прямо участвуют в боевых действиях», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции во вторник.
«Это, по сути дела, тоже касается… Сейчас разговоры о том, что используют французские ракеты SCALP, которые идентичны с британской Storm Shadow», — добавил министр.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию.
В Кремле ранее также заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.