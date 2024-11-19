ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения «Хезболлы» в Ливане

«ЦАХАЛ нанес удар по террористу Али Тауфику Дуэйку, командиру подразделения ракет средней дальности “Хезболлах”, в районе Кфар-Джуз на юге Ливана и ликвидировал его», — говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении отмечается, что Дуэйк был ответственен за запуск более 300 снарядов по северным и центральным районам Израиля.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.