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ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения «Хезболлы» в Ливане

ХАЙФА, 19 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила о ликвидации командира ракетного подразделения шиитского движения «Хезболлах» Али Тауфика Дуэйка на юге Ливана.

Источник: AP 2024

«ЦАХАЛ нанес удар по террористу Али Тауфику Дуэйку, командиру подразделения ракет средней дальности “Хезболлах”, в районе Кфар-Джуз на юге Ливана и ликвидировал его», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что Дуэйк был ответственен за запуск более 300 снарядов по северным и центральным районам Израиля.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.