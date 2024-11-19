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Белорусская таможня предупредила, что Литва прекратила пропуск фур

Литва не оформляет грузовые автомобили на въезд в Беларусь и на выезд из Беларуси 19 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил перевозчиков, что 19 ноября литовская сторона без уведомления причин перестала оформлять и пропускать грузовой транспорт через литовско-белорусскую границу.

«В литовских пунктах пропуска “Мядининкай” (сопредельный с белорусским “Каменный Лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”) оформление грузового транспорта сопредельной стороной не осуществляется с 9.00 на выезд из Беларуси, а с 12.00 — на въезд в нашу страну», — говорится в сообщении таможенного комитета.

На этих двух погранпереходах сейчас стоят около 1000 машин.

«О возобновлении движения через белорусско-литовский участок границы будет сообщено дополнительно», — предупредили в таможенном комитете.

Мы писали, что в горах Турции ищут двух сестер из Беларуси и это подтвердил МИД страны (подробности здесь).