Белорусская таможня предупредила, что Литва прекратила пропуск фур

«В литовских пунктах пропуска “Мядининкай” (сопредельный с белорусским “Каменный Лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”) оформление грузового транспорта сопредельной стороной не осуществляется с 9.00 на выезд из Беларуси, а с 12.00 — на въезд в нашу страну», — говорится в сообщении таможенного комитета.