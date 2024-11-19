Белорусская таможня предупредила, что Литва прекратила пропуск фур

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил перевозчиков, что 19 ноября литовская сторона без уведомления причин перестала оформлять и пропускать грузовой транспорт через литовско-белорусскую границу.
«В литовских пунктах пропуска “Мядининкай” (сопредельный с белорусским “Каменный Лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”) оформление грузового транспорта сопредельной стороной не осуществляется с 9.00 на выезд из Беларуси, а с 12.00 — на въезд в нашу страну», — говорится в сообщении таможенного комитета.
На этих двух погранпереходах сейчас стоят около 1000 машин.
«О возобновлении движения через белорусско-литовский участок границы будет сообщено дополнительно», — предупредили в таможенном комитете.
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