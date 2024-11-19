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Последние зарубежные новости за 19 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 19 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg: «ракетный призыв» Байдена не сплотил союзников Киева

Источник: AP Photo / Alex Brandon

Решение Байдена разрешить Украине удары по территории России ракетами не получило широкой поддержки союзников Киева, что указывает на ослабление влияния президента. Внимание переключилось на Германию, Францию и Великобританию, обладающих дальнобойными ракетами, о которых просил Зеленский.

Asia Times: пошлины Трампа — уловка для заключения крупной сделки с Китаем

Источник: РИА "Новости"

Си Цзиньпин в беседе с Байденом в Перу выразил готовность Китая сотрудничать с новой администрацией США. Уильям Песек в статье для Asia Times рассматривает возможность, что Трамп может стать открытым партнером Китая, несмотря на угрозы 60%-ных пошлин.

Monde: решение США по Украине не изменит ситуацию на фронте

Источник: AP 2024

Решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России не изменит ситуацию на фронте, где Россия сохраняет преимущество, пишет газета. Франция имеет ограниченные запасы ракет Scalp.

Bloomberg: Минюст США потребует от Google продать Chrome

Источник: Reuters

Чиновники Минюста США могут потребовать от Google продать браузер Chrome в рамках антимонопольного дела. Власти считают его «ключевой точкой доступа», через которую пользователи используют поисковик компании. Google предупреждает, что это повредит потребителям.

СМИ: граждан Швеции, Норвегии и Финляндии призвали готовиться к войне

Источник: РИА "Новости"

На фоне эскалации конфликта в Восточной Европе Швеция и Финляндия, ставшие членами НАТО, начали готовить граждан к возможному кризису. Швеция распространила 5 млн брошюр с рекомендациями на случай войны, а Финляндия запустила специальный веб-сайт для подготовки.