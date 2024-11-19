Последние зарубежные новости за 19 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Си Цзиньпин в беседе с Байденом в Перу выразил готовность Китая сотрудничать с новой администрацией США. Уильям Песек в статье для Asia Times рассматривает возможность, что Трамп может стать открытым партнером Китая, несмотря на угрозы 60%-ных пошлин.