Последние зарубежные новости за 19 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Bloomberg: «ракетный призыв» Байдена не сплотил союзников Киева
Решение Байдена разрешить Украине удары по территории России ракетами не получило широкой поддержки союзников Киева, что указывает на ослабление влияния президента. Внимание переключилось на Германию, Францию и Великобританию, обладающих дальнобойными ракетами, о которых просил Зеленский.
Asia Times: пошлины Трампа — уловка для заключения крупной сделки с Китаем
Си Цзиньпин в беседе с Байденом в Перу выразил готовность Китая сотрудничать с новой администрацией США. Уильям Песек в статье для Asia Times рассматривает возможность, что Трамп может стать открытым партнером Китая, несмотря на угрозы 60%-ных пошлин.
Monde: решение США по Украине не изменит ситуацию на фронте
Решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России не изменит ситуацию на фронте, где Россия сохраняет преимущество, пишет газета. Франция имеет ограниченные запасы ракет Scalp.
Bloomberg: Минюст США потребует от Google продать Chrome
Чиновники Минюста США могут потребовать от Google продать браузер Chrome в рамках антимонопольного дела. Власти считают его «ключевой точкой доступа», через которую пользователи используют поисковик компании. Google предупреждает, что это повредит потребителям.