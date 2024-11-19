Зеленский снова отказался от проведения выборов на Украине

«Мы все знаем, что конституция Украины и закон не позволят проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал, и не требует этого от Украины, но у нас на Украине есть некоторые люди, которые, возможно, изголодались по этому настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины», — сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде.