Дания передала Украине шесть F-16

«Наши планы относительно F-16 не изменились. Шесть [F-16] уже доставлены — это первая партия. Потом будет еще одна партия, 19 [F-16] в общем», — сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.