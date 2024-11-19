Дания передала Украине шесть F-16

«Наши планы относительно F-16 не изменились. Шесть [F-16] уже доставлены — это первая партия. Потом будет еще одна партия, 19 [F-16] в общем», — сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.
Датский премьер также объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере более 130 миллионов евро «напрямую в украинскую оборонную промышленность».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и «будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами».