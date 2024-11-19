Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дания передала Украине шесть F-16

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Дания передала Украине 6 истребителей F-16, Копенгаген планирует поставить еще 13 самолетов Киеву. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Источник: НАТО

«Наши планы относительно F-16 не изменились. Шесть [F-16] уже доставлены — это первая партия. Потом будет еще одна партия, 19 [F-16] в общем», — сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.

Датский премьер также объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере более 130 миллионов евро «напрямую в украинскую оборонную промышленность».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и «будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами».