Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России

«Точно так же и мы (НАТО) должны защищать себя и принимать меры для своей защиты. Украина и Россия — наши соседи, и мы должны беречь наши отношения с ними. Я надеюсь, что мы как можно скорее достигнем прекращения огня и установим мир», — добавил Эрдоган.