Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России

Во вторник был опубликован указ президента «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.
«Я думаю, что эта позиция России — это, прежде всего, мера, принятая против поведения, направленного против нее самой… Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.
По его словам, у России есть силы и средства, чтобы защитить себя.
«Точно так же и мы (НАТО) должны защищать себя и принимать меры для своей защиты. Украина и Россия — наши соседи, и мы должны беречь наши отношения с ними. Я надеюсь, что мы как можно скорее достигнем прекращения огня и установим мир», — добавил Эрдоган.