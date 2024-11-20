Какие льготы сохранили жителям Кубани на ближайшие три года

При этом параметры доходной и расходной частей будут уточнены на сумму поступлений средств федерального бюджета после их распределения между регионами, а также с учетом итогов исполнения бюджета края в 2024 году. Часть предложений будет представлена к рассмотрению проекта закона во втором чтении.