Какие льготы сохранили жителям Кубани на ближайшие три года

В Законодательном Собрании Краснодарского края состоялись парламентские слушания по законопроекту о краевом бюджете с 2025 по 2027 год. Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, все социальные льготы и гарантии сохранены в очередном трехлетнем периоде для жителей региона. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
В работе в режиме видео-конференции (16+) приняли участие первый вице-губернатор края Игорь Галась, руководители органов местного самоуправления муниципалитетов. В зале присутствовали министр финансов Александр Кнышов, представители министерства экономики, аудиторы Контрольно-счетной палаты Кубани (КСП), представители экспертного сообщества.
Предваряя обсуждение, Юрий Бурлачко уточнил, что проект закона поступил в ЗСК в качестве законодательной инициативы Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В соответствии с бюджетным законодательством к первому чтению главой края внесены предложения по корректировке доходной и расходной частей краевого бюджета. Пакет бюджетных документов предварительно рассмотрен на заседаниях профильных комитетов.
— Ознакомившись с основными параметрами бюджета края, отмечу, что в очередном трехлетнем периоде сохранены все социальные льготы и гарантии жителям края, в полном объеме предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, пособий и ряд других мероприятий. В главном финансовом документе региона большое внимание уделено поддержке различных отраслей экономики и хозяйствующих субъектов, предусмотрены средства для реализации проектов по модернизации общественной инфраструктуры, запланирована финансовая помощь муниципалитетам, — отметил Юрий Бурлачко.
С основными параметрами документа присутствующих познакомил глава минфина. По словам Александра Кнышова, общий объем доходов бюджета в 2025 году составит 523,5 млрд рублей, или 104,5% к уточненному бюджетному назначению на 2024 год, общий объем расходов — 588,1 млрд рублей, или 103,1% к уточненному бюджетному назначению на 2024 год.
Министр уточнил, что объем расходов превышает объем доходов в связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета для реализации инфраструктурных проектов в объеме 65,2 млрд рублей.
При этом параметры доходной и расходной частей будут уточнены на сумму поступлений средств федерального бюджета после их распределения между регионами, а также с учетом итогов исполнения бюджета края в 2024 году. Часть предложений будет представлена к рассмотрению проекта закона во втором чтении.
Состоявшиеся парламентские слушания прошли в обновленном формате с представлением стратегического прогноза планирования бюджета на трехлетний период. Его депутатам озвучил первый замминистра экономики Игорь Красавин.
Он отметил, что в условиях турбулентного периода в развитии страны экономика края вопреки давлению наоборот укрепилась. Показательным стал 2023 год, когда рост экономики достиг 5,8%, превысив среднегодовой рост в предыдущие 5 лет, а также российскую динамику. Объем валового регионального продукта (ВРП) возрос до 4,9 трлн рублей.
В прогнозном периоде предполагается сохранить траекторию роста ВРП края не менее 103,0%, в результате чего объем ВРП в 2027 году превысит семь трлн рублей.
Представляя оценку комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, его председатель Иван Артеменко, добавил, что основные параметры бюджета на предстоящий бюджетный цикл в целом оцениваются как обоснованные и запланированы с ежегодным приростом.
Заключения по законопроекту также озвучили зампред КСП Наталья Романец и член экспертно-консультативного совета при бюджетном комитете ЗСК Сергей Берлин.
Первый заместитель Губернатора Кубани, в свою очередь рассказал об этапах подготовки законопроекта.
— Парламентским слушаниям предшествовала большая глубокая работа, проведенная министерствами финансов и экономики, органами исполнительной власти региона, комитетами Законодательного Собрания края. В представленном законопроекте мы постарались максимально учесть все вызовы времени, требования нормативных документов и предложения депутатов. Все вопросы мы максимально прорабатываем и ищем пути решения, — сказал Игорь Галась.
Подводя итоги обсуждения, руководитель регионального парламента поблагодарил финансово-экономический блок администрации края за детальную проработку законопроекта и уточнил, что в отраслевых комитетах ЗСК продолжится его предметное рассмотрение и проработка предложений депутатов и парламентских фракций.
Все участники слушаний поддержали представленный законопроект и его включение в повестку дня очередной сессии ЗСК.