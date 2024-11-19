Госдума обязала списывать долги до ₽10 млн с участников спецоперации

Закон, в который внесли изменения, был принят в октябре 2022 года. В том числе он предусматривает предоставление льготного периода, в течение которого заемщик может приостановить платежи или снизить их размер. Срок кредитных каникул может определить сам заемщик, но он не должен превышать срока военной службы мобилизованного (срока участия в спецоперации) плюс 30 дней. В случае гибели заемщика или признания его инвалидом первой группы долг полностью списывается.