Госдума обязала списывать долги до ₽10 млн с участников спецоперации

Изменения внесены в федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам» от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ.
Теперь долг на сумму не более 10 млн руб. может быть списан, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство.
Это возможно для участников спецоперации, которых мобилизовали или призвали проходить армию в зоне боевых действий, для других граждан, заключивших контракт на военную службу не менее чем на год, а также для их супругов.
Контракт также должен быть подписан не раньше 1 декабря 2024 года.
Также закон увеличил на 150 дней для участников спецоперации льготный период — кредитные каникулы, в течение которых они могут не выплачивать деньги кредитору. Ранее такой период рассчитывался из срока мобилизации или военного контракта заемщика или срока его участия в спецоперации с прибавлением 30 дней. Теперь — с прибавлением 180 дней.
Закон, в который внесли изменения, был принят в октябре 2022 года. В том числе он предусматривает предоставление льготного периода, в течение которого заемщик может приостановить платежи или снизить их размер. Срок кредитных каникул может определить сам заемщик, но он не должен превышать срока военной службы мобилизованного (срока участия в спецоперации) плюс 30 дней. В случае гибели заемщика или признания его инвалидом первой группы долг полностью списывается.