Эрдоган после обновления Россией ядерной доктрины призвал НАТО задуматься

НАТО следует обратить внимание на решение России изменить свою ядерную доктрину, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haber7.
«Я думаю, что заявление России — это, прежде всего, мера, предпринятая против обычных вооружений этот шаг, предпринятый Россией, должен быть рассмотрен должностными лицами НАТО», — сказал он.
Он предупредил, что ракеты, применяемые Украиной, могут привести к тому, что ситуация «зайдет далеко», и призвал к разрешению конфликта мирным путем.
19 ноября Россия утвердила обновленную ядерную доктрину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что изменения в ней приводят положение о ядерном сдерживании в соответствие с нынешней обстановкой и что доктрина допускает возможность ядерного ответа на использование ВСУ западных неядерных ракет против России.
В доктрине был расширен перечень условий для применения Россией ядерного оружия. Вместо четырех их стало пять: новый предполагает его использование при «поступлении достоверной информации о массированном старте» «средств воздушно-космического нападения» и пересечения ими границы.
В ночь на 19 ноября украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара в Брянской области. Пять ракет были сбиты с помощью зенитно-ракетных С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, возник пожар, его оперативно ликвидировали, сообщили в Минобороны.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия считает ядерное оружие предназначенным «для сдерживания любой агрессии и предотвращения любой ядерной войны» и хочет «двигаться к миру, свободному от ядерного оружия».
Представитель Совета национальной безопасности США заявил Bloomberg, что в Вашингтоне не видят необходимости менять свою политику ядерного сдерживания в ответ на решение России обновить ядерную доктрину. По словам чиновника, решение России не стало неожиданностью для США и является «продолжением безответственной риторики России, которую мы наблюдаем в течение последних двух лет».