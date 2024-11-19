Эрдоган после обновления Россией ядерной доктрины призвал НАТО задуматься

Представитель Совета национальной безопасности США заявил Bloomberg, что в Вашингтоне не видят необходимости менять свою политику ядерного сдерживания в ответ на решение России обновить ядерную доктрину. По словам чиновника, решение России не стало неожиданностью для США и является «продолжением безответственной риторики России, которую мы наблюдаем в течение последних двух лет».