Юрий Слюсарь занялся решением мусорной проблемы в Шахтах

«На одном из участков в п. Артем работы простаивают из-за подтопления сточными водами. Эти порывы устранили и по мере просыхания кладут новый асфальт. Вся техника на месте. Исполняющий обязанности главы г. Шахты заверил, что до конца недели этот вопрос закроют», — добавил Юрий Слюсарь.