Юрий Слюсарь занялся решением мусорной проблемы в Шахтах

«Лично убедился в проблеме с вывозом мусора во всем городе. Займемся», — написал Юрий Слюсарь.
Он также отметил, что дороги в городе требуют ремонта.
«На одном из участков в п. Артем работы простаивают из-за подтопления сточными водами. Эти порывы устранили и по мере просыхания кладут новый асфальт. Вся техника на месте. Исполняющий обязанности главы г. Шахты заверил, что до конца недели этот вопрос закроют», — добавил Юрий Слюсарь.
Также, по его словам, будет заменен аварийный участок канализационной сети в поселке ХБК.
«Нечистоты перестанут мешать людям нормально ходить по улицам», — сказал врио губернатора Ростовской области.
По поручению Юрия Слюсаря и. о. главы Шахт за три недели подготовит план краткосрочных и среднесрочных работ по замене коммунальной инфраструктуры.