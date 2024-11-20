Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь занялся решением мусорной проблемы в Шахтах

Ростовская область, 19 ноября 2024. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь занялся решением мусорной проблемы в Шахтах. Об этом он написал в своем телеграм-канале после поездки в город.

Источник: РИА "Новости"

«Лично убедился в проблеме с вывозом мусора во всем городе. Займемся», — написал Юрий Слюсарь.

Он также отметил, что дороги в городе требуют ремонта.

«На одном из участков в п. Артем работы простаивают из-за подтопления сточными водами. Эти порывы устранили и по мере просыхания кладут новый асфальт. Вся техника на месте. Исполняющий обязанности главы г. Шахты заверил, что до конца недели этот вопрос закроют», — добавил Юрий Слюсарь.

Также, по его словам, будет заменен аварийный участок канализационной сети в поселке ХБК.

«Нечистоты перестанут мешать людям нормально ходить по улицам», — сказал врио губернатора Ростовской области.

По поручению Юрия Слюсаря и. о. главы Шахт за три недели подготовит план краткосрочных и среднесрочных работ по замене коммунальной инфраструктуры.