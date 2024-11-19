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Дания передала Украине шесть истребителей F-16

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Дания передала шесть истребителей F-16. К передаче готовят еще 13 самолетов.

Источник: U.S. Air Force

«Наши планы относительно F-16 не изменились», — сказала госпожа Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Видео с конференции опубликовано в Telegram-канале президента Украины.

Метте Фредериксен отметила, что всего Дания, как и планировалось, передаст Украине 19 истребителей. Оставшиеся 13 поставят в страну двумя партиями.

Президент США Джо Байден в мае 2023 года одобрил передачу Украине истребителей F-16 и подготовку западными странами украинских пилотов. О передаче украинской армии истребителей заявили Нидерланды, Дания и Бельгия. К обучению украинских пилотов также присоединилась Румыния.

По данным The Times, первые истребители Украина получила от Нидерландов, страна передала украинской армии шесть самолетов. В октябре факт передачи истребителей без упоминания их количества подтвердил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Всего власти страны обещали передать Киеву 24 истребителя.