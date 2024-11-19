Дания передала Украине шесть истребителей F-16

Президент США Джо Байден в мае 2023 года одобрил передачу Украине истребителей F-16 и подготовку западными странами украинских пилотов. О передаче украинской армии истребителей заявили Нидерланды, Дания и Бельгия. К обучению украинских пилотов также присоединилась Румыния.