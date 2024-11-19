Байден отказался подтверждать разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России

Кроме того, Совет национальной безопасности, Пентагон и госдепартамент по состоянию на 13.15 вторника по местному времени (21.15 мск) не ответили на запросы РИА Новости с просьбой подтвердить информацию о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать ATACMS для дальних ударов по РФ.