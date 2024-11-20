Губернатор Вячеслав Федорищев посетил СамГТУ

«Вы те люди, которые, хорошо обучаясь в школе, приняли решение поступать в Самарские университеты. Приняли решение продолжать жить и развиваться у себя дома. Это очень здорово и важно для нас, потому что мы бы хотели, чтобы Самарская область становилась сильнее в первую очередь своими. Поэтому вы как люди, которые приняли эти решения, точно являетесь самым требовательным заказчиком для нашей работы в Правительстве Самарской области. Я хотел бы с вами пообщаться о том, как мы вместе будем развивать регион», — обратился губернатор к присутствующим.