Госдеп: США не меняют расстановку ядерных сил после обновления доктрины РФ

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не видит оснований для изменения расстановки своих ядерных сил в связи с новой редакцией Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Это подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил, но мы будем призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику», — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.
Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома также заявил, что администрация США не видит причин для корректировки американских ядерных сил. Его слова привело агентство Reuters.