Трентон
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: США не меняют расстановку ядерных сил после обновления доктрины РФ

Нет никаких причин для этого, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не видит оснований для изменения расстановки своих ядерных сил в связи с новой редакцией Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Это подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил, но мы будем призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику», — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома также заявил, что администрация США не видит причин для корректировки американских ядерных сил. Его слова привело агентство Reuters.

дипломатия