Лавров назвал нормальным то, что Макрон пожал ему руку на саммите в Бразилии

Глава МИД России Лавров назвал нормальной дипломатической практикой рукопожатие с президентом Франции Макроном. Последний поднялся к Лаврову во время церемонии фотографирования на саммите G20 в Рио-де-Жанейро и сам протянул руку. На общем снимке отсутствует в том числе президент США Байден. В пресс-службе Белого дома объяснили это «проблемами логистики». Представитель МИД России Захарова же считает, что западные политики, пытались «устроить цирк» с организацией совместной фотографии. Чем запомнился второй день саммита «Большой двадцатки» в Бразилии — в материале «Газеты.Ru».