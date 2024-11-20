Госдепартамент: США и страны НАТО не представляют никакой угрозы для России

На Западе появились первые отклики после обновления ядерной доктрины России. В Госдепартаменте заявили, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для РФ. В Пентагоне отметили, что стороны не находятся в состоянии войны. Президент Сербии Вучич предупредил, что в России не станут колебаться с применением ядерного оружия, а глава Турции Эрдоган посоветовал странам НАТО задуматься. По его словам, Россия, как любая держава, имеет право на защиту от внешних угроз. В Британии заявили о продолжении поддержки Украины, а в ЕС осудили любые разговоры о ядерном сдерживании.