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Полянский: сегодня Запад не понимает, что делать дальше с Украиной

Проект «анти-Россия» в лице Украины терпит сегодня неудачи, в связи с чем Запад не понимает, что делать дальше, заявил в эфире RT первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2024

В связи с этим, подчеркнул дипломат, спонсоры киевского режима пытаются переформулировать свои цели, и если раньше их главной задачей было «стратегическое поражение России», то сегодня они ищут благоприятные для Украины условия для переговоров.

«И они пытаются делать вид, что “мирные формулы” Украины, которые на самом деле представляют собой безосновательные ультиматумы России, могут каким-то образом быть этому основанием», — отметил Полянский.

Также Полянский заявил, что Украина не может самостоятельно определять цели на пуски ATACMS, за подобными ударами стоят, в частности, США.

ООН
дипломатия