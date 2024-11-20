Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину

Во вторник был опубликован указ президента «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должна задуматься над этим.
«Я призываю президента (РФ Владимира — ред.) Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил он на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Трансляцию вёл Елисейский дворец.
Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России, комментируя изменения ядерной доктрины РФ. В свою очередь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не воюют с Россией.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и «Цензор. НЕТ» 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал «24 канал» сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.