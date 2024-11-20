Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину

Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России, комментируя изменения ядерной доктрины РФ. В свою очередь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не воюют с Россией.