Бразильская телеведущая Ана Мария Брага, комментируя мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20, допустила оговорку и назвала действующего американского лидера Джо Байдена «бен Ладеном».
Ведущая комментировала видео, на котором запечатлено, как фотографировались участники саммита.
«Серия официальных фотографий. Нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», — сказала Ана Мария Брага.
На оговорку обратил внимание коллега телеведущей. После этого бразильские журналисты рассмеялись, а также отметили, что ошибка связана со «сложностями ранних эфиров».
Саммит лидеров «Большой двадцатки» проходит в Рио-де-Жанейро. Лидеры государств G20 уже приняли декларацию по итогам встречи. Делегацию Российской Федерации возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее политический обозреватель Хироси Охара заявил, что Вашингтон в своё время также поддерживал лидера «Аль-Каиды»*, как сейчас поддерживает Зеленского, но в настоящее время бен Ладена считают в Соединённых Штатах кровавым террористом. Эксперт подчеркнул, что Зеленский может повторить судьбу бен Ладена.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.