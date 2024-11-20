Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразильская ведущая Ана Мария Брага назвала Байдена «бен Ладеном» из США

На оговорку обратил внимание коллега телеведущей.

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага, комментируя мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20, допустила оговорку и назвала действующего американского лидера Джо Байдена «бен Ладеном».

Ведущая комментировала видео, на котором запечатлено, как фотографировались участники саммита.

«Серия официальных фотографий. Нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», — сказала Ана Мария Брага.

На оговорку обратил внимание коллега телеведущей. После этого бразильские журналисты рассмеялись, а также отметили, что ошибка связана со «сложностями ранних эфиров».

Саммит лидеров «Большой двадцатки» проходит в Рио-де-Жанейро. Лидеры государств G20 уже приняли декларацию по итогам встречи. Делегацию Российской Федерации возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее политический обозреватель Хироси Охара заявил, что Вашингтон в своё время также поддерживал лидера «Аль-Каиды»*, как сейчас поддерживает Зеленского, но в настоящее время бен Ладена считают в Соединённых Штатах кровавым террористом. Эксперт подчеркнул, что Зеленский может повторить судьбу бен Ладена.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

Байден Джо