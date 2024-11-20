Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы на G20 по Украине

Европейские представители выразили недовольство решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры на саммите G20 досрочно, чтобы избежать длительного обсуждения ситуации в Украине, пишет Reuters, ссылаясь на источники.
Обычно итоговое коммюнике публикуется в конце саммита, однако Лула решил утвердить текст еще до завершения пленарного заседания в понедельник, когда лидеры Франции, Германии и США уже покинули зал.
Как сообщили дипломаты, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство таким решением, указав, что документ мог бы быть более откровенным по вопросам украинского конфликта.
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что разногласия среди участников саммита по поводу текста являются отражением изменений в мировом порядке.
В то же время, бразильские дипломаты пояснили, что ускоренное принятие коммюнике было вызвано необходимостью завершить саммит с окончательным документом, чтобы избежать ситуации, когда итоговая декларация отсутствовала бы.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам саммита «Группы двадцати» заявил, что Россия согласна с пунктом итоговой декларации саммита G20 о «честном и разумном» урегулировании конфликта на Украине.