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В агентство ЗАГС Красноярского края назначен новый руководитель

Им стал уроженец Абакана Андрей Игнатенко.

Источник: Агентство ЗАГС Красноярского края

В агентство ЗАГС Красноярского края назначен новый руководитель.

Им стал уроженец Абакана Андрей Игнатенко. Распоряжение подписал губернатор региона Михаил Котюков 18 ноября.

Новый руководитель родился 14 ноября 1981 года, окончил школу в Ужуре, стал студентом Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса. Затем окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета.

Андрей Игнатенко начал работать в органах ЗАГС края с октября 2010 года. Руководил Партизанским, Сосновоборским отделами ЗАГС.

Должность замруководителя агентства ЗАГС Красноярского края занимал с мая 2018 года.