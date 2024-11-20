В агентство ЗАГС Красноярского края назначен новый руководитель.
Им стал уроженец Абакана Андрей Игнатенко. Распоряжение подписал губернатор региона Михаил Котюков 18 ноября.
Новый руководитель родился 14 ноября 1981 года, окончил школу в Ужуре, стал студентом Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса. Затем окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета.
Андрей Игнатенко начал работать в органах ЗАГС края с октября 2010 года. Руководил Партизанским, Сосновоборским отделами ЗАГС.
Должность замруководителя агентства ЗАГС Красноярского края занимал с мая 2018 года.