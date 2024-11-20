Более 40 вопросов рассмотрят депутаты Законодательного Собрания на сегодняшней сессии

Повестку предстоящей сессии утвердили депутаты на заседании коллегии парламента, которое прошло под председательством спикера Александра Ведерникова. Как сообщает пресс-служба ЗС, депутаты рассмотрят проекты законов, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, речь идет о предоставлении этой категории граждан права на получение социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка.
Также предлагается внести изменения в закон «О единовременной социальной выплате отдельным категориям участников специальной военной операции на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу)».
Кроме того, парламентарии обсудят ряд нововведений в налоговом законодательстве, в том числе в части применения патентной системы налогообложения во вновь созданных муниципальных округах. В повестку сессии вошел также правительственный час, на котором предлагается утвердить концепцию модернизации системы среднего профессионального образования в Иркутской области на долгосрочный период (до 2030 года), разработанную по предложению депутатов.