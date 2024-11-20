Более 40 вопросов рассмотрят депутаты Законодательного Собрания на сегодняшней сессии

Кроме того, парламентарии обсудят ряд нововведений в налоговом законодательстве, в том числе в части применения патентной системы налогообложения во вновь созданных муниципальных округах. В повестку сессии вошел также правительственный час, на котором предлагается утвердить концепцию модернизации системы среднего профессионального образования в Иркутской области на долгосрочный период (до 2030 года), разработанную по предложению депутатов.