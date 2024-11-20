Депутаты гордумы Екатеринбурга сдали кровь для свердловчан

На этот раз в Областную станцию переливания крови организатор акции, депутат Алексей Вихарев, позвал не только депутатов, но и более двадцати представителей своего Волонтерского центра.
Перед сдачей крови участники акции прошли обследования и медосмотр. Противопоказанием для доноров является возраст, к участию в сдаче крови не допускаются несовершеннолетние, а также люди с недостатком веса (менее 50 килограммов), донорами не могут стать беременные женщины, люди, которые недавно болели, перенесли операции или сделали татуировки.
По словам завотделом заготовки крови Областной станции переливания Елены Таскаевой, постоянное пополнение запасов крови необходимо, так как у имеющихся запасов ограничен срок хранения. Каждый день только через пункт на ул. Пальмиро Тольятти, 8 проходит около сотни доноров, в месяц сдают кровь более двух тысяч человек.
Принявшая участие в акции депутат Ксения Лещенко рассказала, что у нее кровь редкой, четвертой положительной, группы, запасы которой особенно важны. «Поэтому чувствую особую ответственность и всегда откликаюсь на призыв о помощи», — говорит народный избранник.
Руководитель фракции «ЕР» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев сдает кровь регулярно. «Наша задача, взрослых людей, — научить молодёжь тому, что такое хорошо и что такое плохо. Как иначе, если не на собственном примере, создать позитивную мотивацию и показать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь», — говорит он.