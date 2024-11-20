Депутаты гордумы Екатеринбурга сдали кровь для свердловчан

Руководитель фракции «ЕР» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев сдает кровь регулярно. «Наша задача, взрослых людей, — научить молодёжь тому, что такое хорошо и что такое плохо. Как иначе, если не на собственном примере, создать позитивную мотивацию и показать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь», — говорит он.