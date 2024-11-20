Песков: горячая линия связи между Россией и США сейчас не используется

«У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи», — уточнил представитель Кремля. В то же время Дмитрий Песков отметил, что сейчас никаких контактов, включая экстренные, на высшем уровне нет и по этой линии связи.