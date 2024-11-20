Песков: горячая линия связи между Россией и США сейчас не используется

«У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи», — уточнил представитель Кремля. В то же время Дмитрий Песков отметил, что сейчас никаких контактов, включая экстренные, на высшем уровне нет и по этой линии связи.
До этого в интервью «РИА Новости» господин Песков прокомментировал информацию о полученном Украиной разрешении наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России. «Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей», — сказал представитель Кремля.
По словам господина Пескова, готовность воевать с Россией «до последнего украинца», Западу не поможет. «Они готовы воевать с нами “до последнего украинца”, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет. Специальная военная операция будет продолжаться, и все цели будут достигнуты», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Горячая линия Вашингтон — Москва была установлена после Карибского кризиса для экстренных переговоров между лидерами СССР и США. Она начала работу 30 августа 1963 года.