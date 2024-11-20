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Песков: Запад пытается использовать Украину для нанесения поражения России

Запад использет Украину как инструмент для реализации своих целей.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости отметил, что западные политики продолжают стремиться к стратегическому ослаблению России.

По его словам, Запад использет Украину как инструмент для реализации своих целей, включая разрешение ВСУ на использование дальнобойного оружия.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Запад санкционировал Киеву дальнобойные удары вглубь территории России, и заявил, что Вооруженные силы Украины воспользуются такой возможностью.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, пять из них были сбиты, шестая — повреждена.