Reuters: лидеры ЕС остались недовольны решением Лулы да Силвы по Украине на G20

Газета Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов писала, что несколько европейских делегаций на саммите G20 настояли на более жестких формулировках в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. Однако они отступили от этого требования, опасаясь, что чрезмерно жесткая позиция может привести к провалу принятия итогового коммюнике.