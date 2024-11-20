Зеленский пожаловался, что Украина проиграет без военной помощи США

Киев потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны Соединённых Штатов, заявил Зеленский.
Жалоба прозвучала в эфире американского телеканала Fox News.
«Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем», — цитирует слова Зеленского РИА Новости.
В интервью телеканалу он ответил на вопрос о том, что случится, если Вашингтон прекратит или сократит финансирование.
Кроме того, говоря об избранном президенте Соединённых Штатов Дональде Трампе, Зеленский признал, что тот попытается остановить конфликт на Украине. Он добавил, что республиканец использует «всё, что есть у США».
Он также вспомнил об «очень больших деньгах», которые находятся в распоряжении Вашингтона.
Зеленский также признал, что у ВСУ сейчас «очень сложный период».
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Трамп может потребовать отставки Зеленского для начала переговоров.