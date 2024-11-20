Глава Башкирии встретился со студентами московских вузов

Руководитель региона пообщался с будущими специалистами и обсудил перспективы их дальнейшей трудовой деятельности. В общении с руководителем региона приняли участие более 100 молодых людей. Открывая встречу, Глава Башкортостана отметил высокий потенциал студенческого сообщества.
«Мы относимся к вам, как к ярким представителям молодёжи нашей республики. Все вы прошли непростой путь, поступили в ведущие вузы нашей страны. Мы очень гордимся вами. После окончания учёбы перед вами встанет выбор — чем заниматься дальше, где работать. И, безусловно, республика заинтересована в квалифицированных специалистах, которые прошли хорошую школу и обладают глубокими знаниями в своей специальности. В Башкортостане есть все условия для самореализации и комфортной жизни. Поэтому мы регулярно проводим такие встречи, чтобы рассказать вам о том, как развивается ваша малая родина, какие возможности есть для вас. Чтобы вы могли задать интересующие вас вопросы и принять для себя важные решения о дальнейшем жизненном пути».
Руководитель региона выделил хорошую динамику развития экономики Башкортостана и развитую систему мер поддержки молодых специалистов.
«Я определённое время работал в Москве, понимаю особенности столичной жизни. И могу сказать, что сегодня в Башкортостане очень много возможностей для развития, — подчеркнул Радий Хабиров. — Если говорить о важнейших факторах стабильности региона, то только с 2019 по 2023 год объём инвестиций в экономику региона вырос на 52 процента. При этом в 2024 году мы сохраняем положительную динамику этого показателя. А при высоком уровне занятости, который мы достигли на современном этапе, для вас не будет проблемой вопрос трудоустройства. В Башкортостане квалифицированные специалисты требуются во многих сферах».
Глава республики добавил, что представители управленческой команды региона ориентированы в том числе на активную работу с молодёжью, а также на поддержку наиболее интересных студенческих инициатив.
«Мы всегда открыты для вас, вы можете прийти в наше представительство в Москве, если вам потребуются помощь или поддержка, — сказал Радий Хабиров. — Республике небезразличны ваши стремления и планы, мы готовы поддерживать вас и ваши инициативы. В регионе создали систему грантов на реализацию проектов развития гражданского общества, на которые могут претендовать в том числе студенты вузов. Рассчитываем, что к нашей работе регулярным диалогам с вами будут подключаться и главы городов и районов, где вы родились и выросли. Они также заинтересованы в том, чтобы вы смогли проявить себя в развитии муниципалитетов».
В ходе встречи Радий Хабиров также ответил на вопросы ребят. Студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Ильдан Хуснутдинов из Туймазинского района спросил у Главы региона о том, какие вопросы он решает во время рабочих командировок в Москву.
«Работа Главы любого российского региона невозможна без рабочих командировок в Москву, где находятся все федеральные структуры. Сегодня целый день я провел на Транспортном форуме, где во время встреч и переговоров мы обсудили историю с расширением до четырёх полос федеральных трасс М-5 и М-7, которые проходят по нашей республике, а также участка дороги Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Также были переговоры о строительстве мостов, новых авиарейсах, организации движения прогулочных катеров по Белой. После этого у меня была пресс-конференция в агентстве ТАСС, посвященная XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет на следующей неделе в Уфе. Как видите, в Москве я как Глава республики решаю вопросы, которые помогают дальше развиваться нашему региону».
Студентка Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лейла Юлгутлина задала вопрос о возможностях стажировки и учебных практик на предприятиях и компаниях Башкортостана для студентов, обучающихся в московских вузах.
Глава региона поручил своей администрации и правительству, совместно с предприятиями, создать банк вакансий для прохождения учебных практик, который должен быть доступен для студентов.
Замир Яминов из Баймакского района поинтересовался, как по мнению руководителя республики будет выглядеть экономика Башкортостана через 10 лет.
«Сегодня мир очень турбулентен, от этого зависит и состояние экономики. Сегодня очень сложно строить прогнозы на такой длительный срок. Вы, наверное, знаете, что мы уже несколько лет принимаем наш бюджет с дефицитом, и здесь исходим из принципа, что деньги должны работать. Мы вынуждены переносить вправо ввод в строй некоторых социальных объектов, но стройка ни одного из них не остановилась. Надеюсь, что через несколько лет ситуация будет уже другой», — сказал Глава региона.
Студентов интересовал и вопрос формирования нового состава правительства Башкортостана.
«Сейчас идет формирование нового состава правительства, и каких-то новых лиц вы там не увидите. Пока идет согласование с федеральными министерствами по ряду кандидатур министров и в самое ближайшее время правительство будет сформировано. Я не сторонник разбрасываться кадрами и нынешний состав правительства профессиональный. Основная задача, которая стоит перед управленческой командой республики и правительством — безусловно, поддержка специальной военной операции. Мы должны помогать нашим воинам, а также, конечно, членам их семей. Под особой заботой семьи наших погибших бойцов. Ну и, конечно, мы должны работать на укрепление нашей экономики. Республика должна жить и развиваться, должны строиться школы, больницы, спортивные объекты. Мы также должны активно работать с федеральным правительством и привлекать федеральные средства на дороги и строительство социальных объектов, на развитие промышленности», — отметил Глава региона.
Студенты также попросили Радия Хабирова активнее использовать их к работе над проектами республиканского масштаба. Глава региона подчеркнул, что такой интерес молодых ребят воодушевляет и их возможности нужно использовать, особенно в новых сферах промышленности.
«В Уфе сейчас ведется строительство технопарка в сфере электронной промышленности. В нем будет организован полный цикл производства высокотехнологичной и инновационной продукции. Это и беспилотные летательные аппараты и их комплектующие, и печатная электроника. Мы все понимаем, что беспилотная авиация — это будущее. Не обязательно военное, но и гражданское. В стране сейчас формируется спрос на гражданское потребление беспилотных летательных аппаратов. Но надо переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Мы также создали уникальное предприятие, где собираем двигатели для БПЛА, они одни из лучших в стране и там высокая степень локализации. И мы готовы видеть ваше активное участие в таких наших проектах», — сказал Радий Хабиров.
Активисты ассоциации студентов поблагодарили Главу региона за грантовую поддержку их инициатив. В частности, благодаря им в Москве создан башкирский молодежный культурный центр, студенты получили возможность реализовать свой творческий потенциал. Во время встречи многие студенты рассказали, что после завершения учебы в Москве они хотели бы приносить пользу родной республике и работать в Башкортостане.