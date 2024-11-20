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Макрон призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» по Украине

Заявление сделано на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западным оружием вглубь РФ.

На саммите G20 в Рио-де-Жанейро президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность участия Москвы в процессе «коллективной деэскалации» конфликта на Украине.

Он призвал президента России Владимира Путина проявить здравый смысл и исполнить обязательства в рамках Устава ООН, а также активно участвовать в снижении напряженности.

Накануне Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, в которой утверждается, что основная цель ядерного сдерживания — предотвращение агрессии против страны и ее союзников. В доктрине также подчеркивается, что ядерное оружие рассматривается как средство крайней меры, а Россия принимает все необходимые меры для снижения ядерной угрозы и предотвращения обострения международных отношений, способных привести к военным конфликтам, в том числе ядерным.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные политики продолжают стремиться к стратегическому ослаблению России.