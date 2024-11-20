Макрон призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» по Украине

Накануне Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, в которой утверждается, что основная цель ядерного сдерживания — предотвращение агрессии против страны и ее союзников. В доктрине также подчеркивается, что ядерное оружие рассматривается как средство крайней меры, а Россия принимает все необходимые меры для снижения ядерной угрозы и предотвращения обострения международных отношений, способных привести к военным конфликтам, в том числе ядерным.