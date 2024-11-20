Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Трамп может снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине

Как сообщил агентству представитель переходной команды избранного американского лидера, при таком сценарии также могут нормализоваться торгово-экономические отношения между странами.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Следующий президент США Дональд Трамп может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта вокруг Украины. С таким прогнозом выступил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель переходной команды избранного американского лидера.

Комментируя перспективы смягчения и отмены санкций Вашингтона в отношении Москвы, а также нормализации торгово-экономических отношений США и России, он заявил, что это, «безусловно, является возможностью, если окажется урегулирован конфликт» на Украине.

Как утверждал представитель переходной команды, новая администрация США во главе с Трампом собирается использовать «смесь кнутов и пряников» при взаимодействии с Россией по украинскому кризису. Однако подобные «кнуты и пряники будут применяться и к Украине», это «не будет однобокий» подход, ориентированный только на Россию, подчеркнул источник.

Он не исключил, что Трамп попробует общаться напрямую с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Он одержал победу на очередных президентских выборах в США, состоявшихся 5 ноября. Республиканец Трамп нанес на них поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис. В 2017−21 годах Трамп уже занимал пост президента США.

Трамп Дональд
санкции