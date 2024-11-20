ТАСС: Трамп может снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине

Как утверждал представитель переходной команды, новая администрация США во главе с Трампом собирается использовать «смесь кнутов и пряников» при взаимодействии с Россией по украинскому кризису. Однако подобные «кнуты и пряники будут применяться и к Украине», это «не будет однобокий» подход, ориентированный только на Россию, подчеркнул источник.