ТАСС: Трамп может снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Следующий президент США Дональд Трамп может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта вокруг Украины. С таким прогнозом выступил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель переходной команды избранного американского лидера.
Комментируя перспективы смягчения и отмены санкций Вашингтона в отношении Москвы, а также нормализации торгово-экономических отношений США и России, он заявил, что это, «безусловно, является возможностью, если окажется урегулирован конфликт» на Украине.
Как утверждал представитель переходной команды, новая администрация США во главе с Трампом собирается использовать «смесь кнутов и пряников» при взаимодействии с Россией по украинскому кризису. Однако подобные «кнуты и пряники будут применяться и к Украине», это «не будет однобокий» подход, ориентированный только на Россию, подчеркнул источник.
Он не исключил, что Трамп попробует общаться напрямую с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Он одержал победу на очередных президентских выборах в США, состоявшихся 5 ноября. Республиканец Трамп нанес на них поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис. В 2017−21 годах Трамп уже занимал пост президента США.