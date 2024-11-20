Южнокорейский депутат утверждает, что военные из КНДР участвовали в боях на стороне РФ

По словам Пак Сун Вона, который является членом парламентского комитета по разведке, NIS «все еще пытается определить точное число потерь северокорейских военнослужащих и выяснить, сдался ли кто-либо из них в плен».
Из статьи также следует, что итогом недавних «деликатных переговоров» министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи с президентом РФ Владимиром Путиным может быть визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
О том, что военные КНДР начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами, американский Госдепартамент заявил 12 ноября. До этого в ведомстве уже говорили о переброске 10 тыс. солдат из Северной Кореи в Курскую область. Заместитель представителя Пентагона Сабина Сингх 19 ноября заявила, что Минобороны США не может подтвердить эти данные.
В России отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне СВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что информация о переброске солдат КНДР в Россию является «противоречивой». Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эту информацию вбросами и шумихой. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества РФ и КНДР внутренним делом двух стран.