Южнокорейский депутат утверждает, что военные из КНДР участвовали в боях на стороне РФ

Около 10 900 северокорейских военных размещены в Курской области, некоторые из них уже участвовали в боевых операциях в составе подразделений российской армии, сказал журналистам южнокорейский депутат Пак Сун Вон, слова которого приводят Reuters и Рёнхап. Он также заявил со ссылкой на данные спецслужб, что в Россию из КНДР были отправлены гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО).