Макрон призвал Путина к коллективной деэскалации на фоне новых ударов ВСУ по РФ

Доктрина также уточняет, что сдерживание направлено на предотвращение агрессии со стороны тех государств и военных союзов, которые рассматривают Россию как угрозу и располагают ядерным оружием или значительным военным потенциалом. В случае агрессии против России или ее союзников это рассматривается как нападение всей коалиции, а не только одной страны.