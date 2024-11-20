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Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку, председателя Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта» Антонину Кошель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Ваша профессиональная деятельность с юных лет — яркий пример таланта, трудолюбия, честного служения спортивной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря твердой жизненной позиции и чемпионскому характеру Вы успешно реализовались не только как спортсменка, но и как тренер, грамотный управленец и руководитель. И сегодня все свои знания и опыт сполна отдаете воспитанию молодого поколения, популяризации спорта и здорового образа жизни, развитию ветеранского спортивного движения в стране», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил Антонину Кошель за верность профессии и патриотизм, пожелал ей крепкого здоровья, семейного благополучия и активного долголетия.

Лукашенко Александр