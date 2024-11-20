Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Кирилла

«Ваша жизнь — пример беззаветного служения идеалам добра и милосердия. Ваш неустанный труд на благо Православной Церкви и общества дарит уверенность и спокойствие людям. Через пастырское слово с призывом к сохранению христианских ценностей и культурного наследия обогащаются наши духовные основы. Особо ценен вклад, который Вы вносите в развитие межнационального диалога, в укрепление белорусско-российской дружбы», — говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу здоровья душевного и телесного, мира и помощи Божией во всех делах.